Riportare il pregiato tartufo sull’asta del Volano Il primo passo sarà mettere a dimora una pianta

Un progetto per riportare il tartufo sull’asta del Volano. È questa la proposta che è stata lanciata da Arci Tartufi Ferrara per recuperare una produzione che un tempo era particolarmente diffusa nell’area. Un primo passo in tal senso è stato compiuto giovedì scorso, attraverso il sopralluogo a Villa Mensa, condotto con il sindaco Fabrizio Pagnoni e Mauro Crepaldi di Patrimonio, ha consentito di verificare la fattibilità della proposta che contempla la messa a dimora, all’interno dell’area verde recintata del complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore, di piante autoctone micorrizzate con Tuber Aestivum. Il progetto prevede di creare un boschetto di lecci, querce e noccioli che incrementerebbe il verde pubblico, contribuendo nel contempo alla diffusione del tartufo in una zona come l’asta del Volano, un tempo particolarmente vocata alla produzione di questo prezioso fungo. L’associazione Arci Tartufi Ferrara, presieduta da Antonio Marchetti, assumerà la gestione dei primi anni di crescita delle piante provvedendo alla pulizia attorno alle piantine, all’irrigazione nei periodi estivi, alla sostituzione di eventuali piante morte e agli altri interventi di cui dovessero necessitare. La concretizzazione di questa proposta passerà attraverso la definizione di una convenzione fra Comune di Copparo e Arci Tartufi.