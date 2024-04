"Riportiamo al centro il cittadino. La mia squadra incarna il paese"

Debutto alle amministrative di maggio di ViviOstellato. C’era molta curiosità a Ostellato per la lista alternativa al centrosinistra, che schiera la confermatissima Elena Rossi, sindaco uscente, favorita in tutti i sondaggi. Ma la politica degli ultimi anni ha riservato anche delle sorprese, che potrebbe rappresentare la lista civica ViviOstellato, che ha scelto come candidato sindaco Michele Brancaleoni per le elezioni comunali del 8 e 9 giugno. E’ una lista civica che entra in campo con la determinazione di portare trasparenza e soluzioni concrete alle sfide che comunità si trova quotidianamente ad affrontare. "ViviOstellato – racconta Michele Brancaleoni – è un gruppo di cittadini, motivati e impegnati, che hanno deciso di mettere a frutto le loro esperienze maturate nel mondo lavorativo e del volontariato, uniti dalla visione comune di costruire una comunità migliore per tutti i residenti di Ostellato e le sue frazioni. Ci impegniamo a portare avanti un approccio collaborativo e creativo per una gestione del territorio che viene dal basso, in piena sintonia con quelle che sono le richieste e le esigenze delle persone comuni che non vivono il mondo ovattato dei palazzi". E ancora: "La nostra mission è e rimarrà essere al servizio della gente. Perché è questo che già oggi facciamo, ognuno nella propria realtà di vita e di lavoro, e che ci siamo sempre aspettati dall’amministrazione pubblica. Il nostro gruppo si fonda su principi chiari e condivisi. Crediamo fermamente nella trasparenza e responsabilità nell’agire pubblico, e nella partecipazione attiva di tutti i cittadini". In questa prima fase la lista civica si ritiene trasversale, si rivolge all’intero elettorato, "perché la nostra intenzione è quella di essere i rappresentati di tutti, di contattarci e di raccontarci cosa secondo la propria opinione ci sia da migliorare, cosa ci sia da fare, quali siano le difficoltà incontrate. Noi saremo lì per ascoltarvi". Già individuata la sede elettorale: "Stiamo lavorando per aprire la nostra sede a Ostellato on via Roma, dove ci potrete trovare tutti i giorni dal 1° maggio, sarà un piacere per noi scambiare due chiacchiere con voi. Se non riuscirete a passare. abbiamo attivato i nostri profili social su Facebook, Instagram ed abbiamo aperto una casella mail all’indirizzo: info@viviostellato.it.

Franco Vanini