"Riposini a rischio" Tende oscuranti per l’asilo comunale

La bella stagione, il sole che batte dalle finestre, e che nelle ore più calde, quando le temperature si alzano, per i bambini della scuola di infanzia, ha bisogno di essere contenuto. Soprattutto quando i piccoli, al pomeriggio, devono riposare. Unendosi alle voci dei genitori, i consiglieri della lista civica ‘ViviAmo Vigarano’ hanno scritto e consegnato al sindaco Davide Bergamini e alla giunta, una richiesta che si è fatta mozione. Chiedono "L’installazione di tende oscuranti alla Scuola Infanzia di Vigarano Mainarda almeno nelle tre sezioni. Perchè tra le priorità devono esserci la salute e il benessere dei bambini". La scuola dell’infanzia statale di Vigarano Mainarda ospita 66 bambini dai 3 ai 6 anni di età. "Dall’inizio dell’anno scolastico i genitori si sono attivati interfacciandosi con l’assessore di riferimento per cercare una soluzione per permettere di far riposare nelle prime ore pomeridiane i bambini – premettono -. La struttura non è a tutt’oggi dotata di spazi idonei". Eppure serve trovare una soluzione: "Sarebbe opportuno cercare un compromesso transitorio – spiega la Panacaldi – che permetta ai bambini di avere almeno un momento di rilassamento soprattutto in orario post pranzo ma attualmente inattuabile". "Il bando aggiudicato dal Comune che riguarda questa scuola – aggiunge Olao Guidetti - comprende solamente i lavori di ampliamento per una sezione primavera ovvero 2 e 3 anni, comprensiva di bagno e dormitorio esclusivo. E quindi – sottolinea - i soldi stanziati non potranno essere utilizzati per i dormitori delle sezioni".