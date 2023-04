Riprendono i viaggi d’istituto al Levi Montalcini

Il Levi Montalcini in viaggio d’istituto a Monaco. Dopo ben tre anni di stop causa pandemia riprendono finalmente i viaggi d’istruzione, per la gioia di studenti, docenti e genitori. L’indimenticabile "ultima gita" prima dell’esame di Stato che ha coinvolto le classi quinte di liceo, indirizzo professionale e tecnico economico di Argenta e Portomaggiore si è svolta a Monaco di Baviera. La visita alla città, al National Theatre, alla Residence con la suggestiva musica del carillon del nuovo municipio in Marienplatz, il grandioso Museo della Scienza e della tecnica, il prestigioso BMW Welt, l’Allianz Arena, i birrifici bavaresi, i castelli reali di re Ludwig sono state alcune mete che i docenti Gilberto Marzuillo, Alessandra Ferlini, Salvatore Caiazzo, Sara Visentini e l’esperto Antonio Quarta, hanno scelto come punto e spunto di partenza per successivi approfondimenti da parte dei ragazzi, perché la didattica si svolge non solo tra i banchi di scuola, ma anche tra le vie, i monumenti, i convegni e le conferenze che gli studenti hanno modo di vedere e seguire viaggiando.