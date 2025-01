Ripresa delle frane nel canale Naviglio. A partire da domani cominceranno i lavori

Nuovi lavori di ripresa frane lungo la sponda del canale Naviglio in via Naviglio a Copparo, a partire da domani. L’intervento, il cui importo ammonta a 615mila euro, è a cura del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara nell’ambito del "Piano degli interventi di difesa idraulica di cui all’ordinanza 8/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione". In concomitanza con il cantiere è istituito il divieto di transito temporaneo per tutti i veicoli e i pedoni nel tratto compreso fra l’incrocio con la via San Venanzio e la Sp2, da domani al 30 aprile, e comunque sino a termine lavori, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30.