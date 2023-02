"Ripristinare il portocanale danneggiato"

"Ripristinare il Portocanale di Porto Garibaldi, danneggiato dalle mareggiate in modo da far riprendere l’attività di pesca e turistica". È questa la richiesta che è stata avanzata dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti alla giunta Bonaccini, attraverso una interrogazione che affronta un tema particolarmente sentito sulla costa comacchiese. "In base a quanto si apprende da articoli di stampa e da segnalazioni pervenutemi – spiega Evangelisti –, le mareggiate registrate nelle ultime settimane, insieme alle correnti marine, hanno portato notevoli quantità di sabbia all’imbocco del Portocanale di Porto Garibaldi: tale fenomeno procura numerosi problemi alle imbarcazioni impegnate quotidianamente nelle operazioni di uscita e rientro dal porto, con notevoli rischi. La situazione sembra essere peggiorata negli ultimi giorni: con la bassa marea le imbarcazioni rischiano di restare bloccate o, peggio ancora di ribaltarsi".

Una questione che è stata portata all’attenzione in questi giorni da parte degli operatori del settore della pesca, che hanno manifestato questa difficoltà. Da qui, l’interrogazione dell’esponente di FdI che chiede all’amministrazione regionale se "ritenga necessario un intervento che consenta una programmazione dei lavori idonei alla salvaguardia dell’intera area, consentendo la ripresa delle attività di pesca nel Portocanale di Porto Garibaldi e se non ritenga opportuno un intervento che consenta il celere ripristino dell’area in questione, oggetto di eventi naturali, volto alle ripresa delle attività dei pescatori". Come evidenziato da Evangelisti, il Portocanale riveste particolare importanza per le imprese ittiche e anche il settore turistico, e la sua operatività risulta essere fondamentale. Per questo ha lanciato la richiesta di un intervento che possa risolvere la situazione.