Ripristino del canale. Lavori in via Bacchelli

Da martedì i lavori, a cura del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, per il ripristino delle sponde del canale Gramicia in via Bacchelli proseguiranno occupando un’ulteriore porzione di carreggiata sino a circa 200 metri dall’intersezione con via Canapa. La nuova occupazione avrà il medesimo ingombro dell’esistente, con modifiche alla viabilità. All’intersezione con via Azzo Novello saranno revocate la corsia direzionale da via Bacchelli verso via Azzo Novello e la corsia di immissione per i veicoli che da via Azzo Novello si immettono in via Bacchelli in direzione di via Canapa.