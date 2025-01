Ripristino delle frane a Runco, lavori del Consorzio per 41mila euro

Cominciano oggi i lavori sul condotto Belriguardo, a Runco, nel Portuense, per il ripristino di alcune frane; un intervento per un valore di quasi 41.000 euro, gestito direttamente dal Consorzio di Bonifica in convenzione con la Provincia di Ferrara. Da mesi il traffico funziona a senso unico alternato regolato da un semaforo, creando disagi. Un po’ tutta la strada è in condizioni disastrose, soprattutto dall’ex passaggio a livello fino al centro abitato di Runco: avrebbe bisogno di manutenzione straordinaria, attualmente è una groviera, cui si cerca di tamponare con sacchi di asfalto a presa rapida che ha durata breve, senza risolvere il problema. L’intervento interesserà il canale sulla Provinciale 29 e richiederà l’utilizzo di mezzi e attrezzature che occuperanno le due carreggiate. Per questo si è resa necessaria la modifica temporanea della viabilità: sarà chiusa la strada nel tratto interessato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, mentre nelle ore notturne e nei giorni festivi i veicoli potranno circolare a senso unico alternato. Il provvedimento rimarrà valido fino alla fine dei lavori e al completo ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie alla circolazione. Per limitare i disagi sono previste due deviazioni: il traffico leggero e pesante verrà deviato lungo la statale 495 di Codigoro e l’altra lungo la strada comunale via Runco-Gambulaga. Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ribadisce che gli interventi di ripristino frane sono essenziali per la sicurezza delle persone che transitano sulle strade adiacenti a canali e condotti, e lavorerà come sempre per effettuare i lavori nei tempi previsti e consentire il ritorno alla viabilità ordinaria.

f. v.