Ripristino delle frane sul fiume Reno: "Così ci difendiamo dalle calamità"

Oltre 20mila volontari distribuiti in 400 associazioni in tutta l’Emilia Romagna. Due ad Argenta, la Lida e il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Argenta. Nei giorni scorsi si è tenuta la settimana della protezione civile “Io non rischio”. Continua il lavoro di sensibilizzazione della popolazione al rischio di calamità – spiega il sindaco Andrea Baldini –, che il nostro territorio ha purtroppo conosciuto direttamente nel 2023 e nel 2024. Con Tatiana Ranzani, coordinatrice del GCVPC Argenta, ho scambiato alcune considerazioni sui lavori in corso e sul programma da svolgere".

Sono ormai in fase di completamento gli interventi urgenti per il ripristino delle frane lungo il fiume Reno, nei territori di Argenta e San Biagio, in provincia di Ferrara. Si tratta di lavori, in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, realizzati in somma urgenza per sistemare alcuni cedimenti che si erano verificati in seguito alle ondate di maltempo dello scorso autunno. Gli smottamenti, sulla sponda sinistra del Reno a monte dei ponti della Strada Provinciale Cardinala (Argenta) e della Strada Statale 16 (San Biagio), avevano interessato rispettivamente 250 metri e 300 metri di terreno. In entrambi i casi, il distacco del piano golenale dal corpo arginale ha richiesto un intervento tempestivo per evitare il peggioramento della stabilità idraulica.

"Questi interventi- spiega la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini- fanno parte delle azioni per la difesa del suolo e della costa previste dalla normativa regionale in caso di pubbliche calamità, e testimoniano l’impegno costante per la sicurezza idraulica e ambientale del nostro territorio, a protezione di chi ci vive". Le operazioni hanno previsto il taglio della vegetazione nelle aree interessate, dopo le necessarie comunicazioni al Parco Delta del Po; gli scavi per il risezionamento della sponda interna e l’abbassamento del piano golenale; la ricostruzione dell’argine e la realizzazione di opere di difesa in pietrame, tra cui consolidamenti in alveo e rivestimenti in sponda; la protezione della scarpata della sottobanca e l’idrosemina del paramento interno dell’argine, in modo da favorire il rinverdimento.

Matteo Radogna