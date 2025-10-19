Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Ferrara
Ripristino delle frane sul fiume Reno: "Così ci difendiamo dalle calamità"
19 ott 2025
MATTEO RADOGNA
Cronaca
  Ripristino delle frane sul fiume Reno: "Così ci difendiamo dalle calamità"

Ripristino delle frane sul fiume Reno: "Così ci difendiamo dalle calamità"

Argenta, sono in via di conclusione gli interventi di somma urgenza per mettere in sicurezza gli argini

Il sindaco Andrea. Baldini durante la settimana della protezione civile dal titolo ’Io non rischio’

Il sindaco Andrea. Baldini durante la settimana della protezione civile dal titolo ’Io non rischio’

Oltre 20mila volontari distribuiti in 400 associazioni in tutta l’Emilia Romagna. Due ad Argenta, la Lida e il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Argenta. Nei giorni scorsi si è tenuta la settimana della protezione civile “Io non rischio”. Continua il lavoro di sensibilizzazione della popolazione al rischio di calamità – spiega il sindaco Andrea Baldini –, che il nostro territorio ha purtroppo conosciuto direttamente nel 2023 e nel 2024. Con Tatiana Ranzani, coordinatrice del GCVPC Argenta, ho scambiato alcune considerazioni sui lavori in corso e sul programma da svolgere".

Sono ormai in fase di completamento gli interventi urgenti per il ripristino delle frane lungo il fiume Reno, nei territori di Argenta e San Biagio, in provincia di Ferrara. Si tratta di lavori, in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, realizzati in somma urgenza per sistemare alcuni cedimenti che si erano verificati in seguito alle ondate di maltempo dello scorso autunno. Gli smottamenti, sulla sponda sinistra del Reno a monte dei ponti della Strada Provinciale Cardinala (Argenta) e della Strada Statale 16 (San Biagio), avevano interessato rispettivamente 250 metri e 300 metri di terreno. In entrambi i casi, il distacco del piano golenale dal corpo arginale ha richiesto un intervento tempestivo per evitare il peggioramento della stabilità idraulica.

"Questi interventi- spiega la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini- fanno parte delle azioni per la difesa del suolo e della costa previste dalla normativa regionale in caso di pubbliche calamità, e testimoniano l’impegno costante per la sicurezza idraulica e ambientale del nostro territorio, a protezione di chi ci vive". Le operazioni hanno previsto il taglio della vegetazione nelle aree interessate, dopo le necessarie comunicazioni al Parco Delta del Po; gli scavi per il risezionamento della sponda interna e l’abbassamento del piano golenale; la ricostruzione dell’argine e la realizzazione di opere di difesa in pietrame, tra cui consolidamenti in alveo e rivestimenti in sponda; la protezione della scarpata della sottobanca e l’idrosemina del paramento interno dell’argine, in modo da favorire il rinverdimento.

Matteo Radogna

