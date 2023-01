Ripristino frane della Bonifica

Ha dato esito il sopralluogo degli importanti lavori urgenti di ripresa frane e consolidamento sponde eseguiti dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara cominciati in autunno. Si tratta di un intervento consistente, per un importo di 400 mila euro, necessari per mettere in sicurezza diversi tratti di canali adiacenti alla viabilità del Portuense. "Le criticità le avevamo segnalate al Consorzio in estate – commenta soddisfatto il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi - nella zona di Portoverrara: via Argine Circondariale, via Argine Destro Scolo Bolognese e la Provinciale 57. Lavori fondamentali per contrastare i danni purtroppo prodotti, in larga parte, dalla fauna selvatica, soprattutto le nutrie". Molto atteso in particolare il ripristino dell’argine che va da parco "Toschi" a Portoverrara, un’opera che ha comportato un intervento per diversi tratti di sponda, con una lunghezza complessiva di circa 700 metri. In questi giorni c’è stato un altro lavoro urgente per una frana che si è verificata lungo la strada che collega Portomaggiore alla frazione di Runco: aveva ceduto un tratto di argine, una frana che ha fatto piombare nel canale la campana del vetro. Sono intervenuti per il ripristino gli operatori della Provincia, essendo la strada provinciale.

f. v.