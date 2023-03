Riproduzione in 3D dei reperti archeologici rinvenuti a Gambulaga

Procede a ritmo spedito il progetto di riallestimento del Sepolcreto dei Fadieni, venuto alla luce nei primi anni duemila a Gambulaga, non distante dalla delizia del Verginese. "Grazie a Creativity Lab di Portomaggiore – evidenzia il vicesindaco con delega alla Cultura, Francesca Molesini – sono state realizzate le riproduzioni 3D di alcuni oggetti dei corredi funerari del Sepolcreto e di alcuni dettagli delle stele per rendere sempre più inclusiva la visita del Museo Archeologico: questi oggetti, identici agli originali, possono essere utilizzati e manipolati durante le attività didattiche e le visite di utenti non vedenti. Il progetto è gestito dal comune di Portomaggiore e finanziato dal Gal Delta 2000 e dalla Regione Emilia- Romagna grazie ai fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, in linea con l’obiettivo del progetto di cooperazione Mab Unesco - Riserva della biosfera delta del Po. La mostra dei reperti archeologicim è visitabile nella delizia estense del Verginese, aperta sabato e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 per una visita in autonomia oppure partecipando alle visite guidate.