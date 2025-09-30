Riqualificazione degli edifici scolastici, si cercano i finanziamenti

Si terrà stasera alle 18,30 il consiglio comunale di Codigoro che prevede anche l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio dello scorso anno e l’’ordine del giorno "solidarietà alla popolazione civile di gaza". Tra i principali interventi, dell’ultimo consiglio, programmati la messa in sicurezza delle infrastrutture e per la riqualificazione degli edifici scolastici, candidando nuove opere a finanziamenti nazionali. "Il comune ha presentato l’istanza di finanziamento nazionale per 2 milioni e mezzo - aveva detto l’assessore al bilancio Graziella Ferretti – uno relativo alla manutenzione straordinaria dei ponti comunali per un importo di oltre 1 milione e 100mila euro e l’altro, per la differenza, per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, con inserimento di nuove vie che necessitano di interventi urgenti e strutturali". Sempre l’assessore ha ricordato come il comune abbia programmato interventi strategici per efficientamento energetico e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. "Per la scuola secondaria di primo grado a Codigoro 850mila euro per efficientamento energetico e 1 milione 250mila per la manutenzione straordinaria - continua Graziella Ferretti - mentre per la scuola dell’infanzia di Mezzogoro 750mila euro per efficientamento energetico e 800mila per la manutenzione straordinaria con adeguamento sismico. Previsto un incremento di 660mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade comunali e la realizzazione di nuovi marciapiedi a Pontelangorino, per un importo complessivo di 960mila euro coperto da 888mila euro di risorse comunali e 72mila come contributo del Consorzio Acque Delta Ferrarese".

Claudio Castagnoli