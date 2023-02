Riqualificazione dei portici, un progetto da 200mila euro Focus sui pavimenti ammalorati

Al via – con un investimento comunale di circa 200mila euro – il piano di riqualificazione dei portici che si affacciano su corso Porta Reno e su piazza Gobetti e tra via Amendola e via Vaspergolo. È infatti partita in queste ore la procedura di selezione delle imprese che effettueranno gli interventi di contrasto al degrado nelle aree coperte. Saranno realizzati lavori di ripavimentazione (l’attuale è fortemente ammalorata). La tipologia e i materiali delle nuove coperture saranno decisi d’intesa con la Soprintendenza. L’importo a base d’appalto è, nel dettaglio, di 205.384 euro. L’avvio del cantiere si prevede entro la primavera. "Giungiamo – dice l’assessore Andrea Maggi – a un traguardo importante, atteso e complesso: le coperture attuali sono infatti vecchie, indecorose e sicuramente non favoriscono l’accessibilità".