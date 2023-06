Riqualificazione del centro, il sindaco incontra i commercianti

Sono già partite le fasi preliminari all’apertura dei lavori di ‘Rigenera Copparo’, il progetto di riqualificazione urbana a cui sono stati assegnati cinque milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E in questo contesto, in questi giorni, ha avuto luogo uno degli incontri con le categorie interessate allo svolgimento dei cantieri: in particolare si è tenuto il confronto con i rappresentanti del commercio su aree pubbliche per i preventivati spostamenti del mercato. Hanno partecipato Luca Callegarini di Confesercenti Ferrara, Massimo Ravaioli e Paola Bertelli di Ascom Ferrara, Alessandra Canella di Confartigianato Ferrara, Debora Occhiali di Cna Ferrara e Giovanni Finotelli, rappresentante operatori ambulanti. Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Fabrizio Pagnoni e l’assessore alle Attività produttive Bruna Cirelli, la responsabile Giulia Minichiello con Eva Merchiori, Mauro Crepaldi di Patrimonio Copparo e il comandante della Polizia Locale Gianni Gardellini. I tempi dettati dal Pnrr sono stringenti: attualmente è in corso la verifica della fase esecutiva della progettazione, in estate è prevista la gara, con affidamento entro settembre. Le opere si protrarranno sino al 2025 e saranno eseguite a step per ridurre quanto più possibile i disagi: pertanto, non sono previsti periodi di chiusura totale del centro. Si partirà dall’area retrostante il municipio, per consentire l’agevole svolgimento del Settembre Copparese, con l’area di cantiere nella zona dell’ex caserma, per poi spostarsi su piazza della Libertà da ottobre, quindi a seguire via via le lavorazioni ‘modulari’. Partendo dal cronoprogramma, rispetto al quale la ditta a cui saranno aggiudicati i lavori potrà proporre qualche modifica e miglioria, sono state definite le prime tempistiche per i trasferimenti degli spazi mercatali. Si inizierà a ottobre con lo spostamento in via Garibaldi dei diciotto posteggi dei vialetti fronte cinema, poi si individueranno fasi successive e, dove sarà possibile e sicuro, forme di ‘convivenza’ con le aree di cantiere. È stato inoltre stabilito il ripristino del Comitato consultivo di mercato, così da consentire a tutti una più agile comunicazione e la massima operatività in questi anni di lavori. Dunque, proseguono gli incontri organizzativi in attesa dell’avvio dei cantieri.

v. f.