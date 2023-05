Riqualificazione del Grattacielo Ok al piano da trenta milioni Lodi: "Una vera rigenerazione"

di Federico Di Bisceglie

Permesso accordato. Per ora solamente in commissione, ma è già un concreto passo avanti. La riqualificazione della zona Gad manca ancora di un tassello: il grattacielo. Ma il parere favorevole che è arrivato ieri dall’organo consiliare potrebbe segnare davvero la svolta. Tanto più che ha messo d’accordo sia la maggioranza che l’opposizione. Stiamo parlando del maxi progetto di riqualificazione del grattacielo – circa trenta milioni di euro – che il Carlino ha anticipato ormai un anno fa.

L’obiettivo è rendere le due torri collocate tra via Felisatti e viale Cavour efficienti dal punto di vista energetico, perfettamente antisismiche e accessibili, con una galleria commerciale e un ristorante (collocato all’ultimo piano). Una grande operazione di rigenerazione urbana che, dai due immobili, si allargherà all’intero quartiere secondo una visione più moderna e, diciamolo pure, bella. In campo due aziende ferraresi leader nel loro settore (Tomasi Engineering e ArchLivIng Srl) con partner di rilievo nazionale (Monte dei Paschi a Banca Intesa) e un ente certificatore internazionale come Ernest & Young per il visto di conformità e asseverazione. Tutto era nato con l’idea di sfruttare il Superbonus.

Ora, la vera incognita, sarà proprio capire in che modo finanziare la maxi operazione. L’ipotesi più concreta è quella che espone il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Nicola Lodi. Ossia quella di sfruttare la ‘coda’ degli incentivi e la restante parte "verrà pagata dai privati". "L’assemblea di condominio a cui anche il Comune (in quanto proprietario di diversi immobili al piano terra partecipa – spiega Lodi – ha già dato l’assenso all’operazione di rigenerazione urbana. Ora questo via libera ci fa ben sperare che si possa, dopo decenni, tornare a dare la dignità che merita al grattacielo". Il numero due della Giunta calca la mano a più riprese sul versante dell’accessibilità. "E’ importante – prosegue – ribadire il fatto che questo progetto non porterà solamente un oggettivo beneficio in termini di riqualificazione all’intero quartiere, ma renderà le due strutture pienamente accessibili alle persone disabili attraverso la realizzazione di due ascensori ‘esterni’ ai manufatti". L’ultimo tassello del mosaico, dicevamo in premessa. D’altronde, ragiona il vicesindaco, "dopo la riqualificazione del parco Coletta, il progetto della velostazione e l’apertura di strutture alberghiere che hanno recuperato immobili dismessi da decenni portando nuova linfa al quartiere, mancano davvero soltanto le due torri".

La capogruppo di Azione Civica, Roberta Fusari vota favorevolmente alla deroga, sia per la realizzazione della scuola d’infanzia a Coronella, sia per la riqualificazione del grattacielo. "Il progetto di recupero del Grattacielo – commenta – è sicuramente importante per il quartiere, ma per la città nel suo complesso. Resta da capire come verrà finanziato l’intero intervento, ma ho deciso di accordare il parere favorevole per l’interesse rivestito dal progetto per tutta la comunità". Manca solo di accantierare il tutto.