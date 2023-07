Riqualificazione di tre cimiteri "Investimento da 400mila euro"

Sono partiti i lavori di riqualificazione di tre cimiteri ad Argenta, operazione resa possibile grazie a un finanziamento del Pnrr ottenuto dal Comune. Nel cimitero di Argenta è previsto un investimento complessivo sull’area parcheggio di 400mila euro, che ha l’obiettivo di riqualificare la pavimentazione carrabile; inoltre intervenire sul verde creando nuove aiuole; predisporre l’impianto di illuminazione, migliorare la segnaletica e intervenire ripensando ingresso e uscita dell’area su via Matteotti. L’ingresso principale che oggi è disponibile da via Matteotti sarà l’unica via di accesso, mentre due delle tre rampe che ci sono oggi saranno impiegate solo come uscita: una per chi deve andare verso il centro, con direzione obbligatoria a sinistra e la seconda da utilizzare per chi deve andare verso Ravenna, con direzione obbligatoria a destra. La terza rampa, posta in corrispondenza della pista ciclo-pedonale che arriva da Argenta sarà dismessa per non convogliare i veicoli in prossimità del passaggio ciclabile. Il ripristino dell’ingresso sul viale alberato, oltre ad agevolare la svolta da via Matteotti da ambo i lati, ridisegna l’accesso al cimitero, enfatizzandone l’ingresso principale. L’obiettivo è ultimare i lavori entro la commemorazione di tutti i defunti, a novembre. A San Nicolò l’intervento, di circa 50 mila euro, si è concentrato sul vialetto di accesso. Nelle scorse settimane sono state rimosse le alberature, che erano in cattive condizioni, rifatto i cordoli e l’impianto di irrigazione. Nell’autunno saranno piantumati i nuovi alberi per arrivare ad avere un nuovo accesso completamente riqualificato.

Infine l’intervento di Filo, già accantierato, si concentra anch’esso su un accesso al cimitero dove era presente una scalinata ammalorata, che prevede il suo rifacimento, a norma, con accesso disabili e un intervento sul verde, per un costo di circa 53 mila euro. "Siamo soddisfatti per l’inizio di questi lavori – si rallegra il vicesindaco Sauro Borea, che ha la delega ai Lavori Pubblici – che i cittadini ci hanno chiesto con forza, e che siamo riusciti a finanziare dopo tanto lavoro. Questo progetto, che prevede la riqualificazione di tre cimiteri, vuole migliorare il decoro e contemporaneamente la sicurezza dei nostri luoghi".

Franco Vanini