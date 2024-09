Riqualificazione e messa in sicurezza. La scuola di Codifiume cambia look

Completati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della scuola di Santa Maria Codifiume. Lunedì scorso il sindaco di Argenta Andrea Baldini e la giunta comunale si sono recati nell’edificio scolastico della frazione argentana più grande del territorio, che ospita le classi della primaria di primo e di secondo grado, per salutare studenti e corpo scolastico e riconsegnare alla comunità l’edificio dopo i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza.

Presenti la preside, Rossella Ietto, dirigente scolastico dell’ICI 2 "Giorgio Bassani" di Argenta. Il cantiere che ha interessato la scuola quest’estate aveva l’obiettivo principale del miglioramento sismico dell’intero plesso scolastico. Un intervento ben evidente anche dalla struttura di contenimento realizzata nel lato della scuola e che complessivamente ha impegnato poco mendo di 600 mila euro.

Oltre a ciò i lavori hanno interessato il rifacimento dell’impermeabilizzazione e la realizzazione di un nuovo sistema scarico delle acque piovane di sei terrazzini di copertura; il ripristino della copertura dei bagni del primo piano; la manutenzione degli spazi interni dal punto di vista impiantistico e la riqualificazione di alcuni spazi.

Un altro intervento interesserà la scuola di Santa Maria Codifiume: la sostituzione degli infissi, che sarà realizzata nella prossima estate, durante la pausa estiva.

"Sulla scuola di Santa Maria abbiamo fatto un grosso intervento per la messa in sicurezza dal punto di vista della sismica – commenta il sindaco Andrea Baldini – e abbiamo sistemato tante cose che non andavano e per le quali ci eravamo presi impegno con le famiglie e i genitori.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, con i ragazzi, abbiamo parlato di mattoni, di betoniere, di tegole, ma soprattutto abbiamo parlato di scuola, di quanto sia importante rinnovare, ogni giorno, l’impegno a rendere le nostre più belle e più sicure".

E conclude: "Con questo intervento abbiamo completato il percorso complessivo per il miglioramento sismico degli edifici, ma non si ferma l’impegno, non si fermano i cantieri, per scuole sicure e belle".

Franco Vanini