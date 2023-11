Riqualificazione in via Mazzini. Lega: "Esenzioni ai commercianti"

Andrà in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale di Argenta l’interrogazione presentata dalla Lega, che chiede esenzioni per i commercianti danneggiati per i lavori di riqualificazione di via Mazzini, una delle vie dello struscio. "E’ la nostra seconda interrogazione su questo tema – afferma il Carroccio (nella foto Ottavio Curtarello) – Con la prima, a giugno, si chiedeva conto delle cause tecniche che avevano portato a un sollevamento della pavimentazione in porfido appena consegnata dalla ditta esecutrice. Con la seconda la Lega fa presente che associazioni di categoria e singoli commercianti "hanno sollevato dubbi e perplessità circa la tempistica di realizzazione di tali lavori sia in merito alla loro ultimazione e sia in merito ai non pochi disagi in termini di viabilità e conseguente mancato guadagno". Per questo il gruppo di opposizione chiede all’assessore competente, il vicesindaco Sauro Borea, se "a seguito delle opportune verifiche in merito al sollevamento della porzione di porfido, quali esiti siano emersi, nonché su chi gravino le spese di ripristino di tali lavorazioni". Altre domande riguardano la tempistica e se la giunta ha intenzione di applicare "una esenzione dei tributi locali per i commercianti danneggiati da tali lavorazioni che, di fatto, ne stanno limitando l’esercizio".

f. v.