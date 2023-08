Risanamento del ponte sul Po a Copparo: "I pedoni avranno una passerella"

Da sabato scorso ha preso il via la pausa estiva per l’impresa C.I.Mo.Ter, impegnata nei lavori di risanamento e riparazione del ponte sul Po di Volano a Sabbioncello San Vittore. Come da accordi con l’Amministrazione comunale di Copparo e con Patrimonio, è stata predisposta una passerella che delimita l’area di intervento e consente il transito in sicurezza di pedoni e cicli. Da lunedì 21 agosto è programmata la riapertura del cantiere e una nuova totale chiusura al passaggio: dal giorno successivo infatti riprenderanno le operazioni di infissione dei pali di contenimento del terreno: in sostanza, una ‘nuova costruzione’ ideata per dare soluzione al dissesto. Il cronoprogramma indica la conclusione presunta entro ottobre. E a seguire il collaudo, necessario per procedere alla successiva riapertura della viabilità sull’infrastruttura.