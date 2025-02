"Risarcimenti fermi da anni. E ora briciole"

Calderoni*

"I cambiamenti climatici, che producono ogni anno oltre sei miliardi di danni in agricoltura, impongono scelte strutturali per la difesa delle produzioni agroalimentari del nostro paese. Alla fine del 2021 fu istituito il fondo Agricat, si tratta di una copertura mutualistica contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale. Questo strumento purtroppo si è rivelato un inutile orpello burocratico. Il battesimo del fuoco sono state le gelate che si sono verificate nel 2023, gelate che hanno falcidiato le produzioni frutticole della nostra provincia con picchi del danno che hanno toccato il 100%, l’intera produzuone. A distanza di quasi due anni i produttori sono ancora in attesa di risarcimenti dal fondo che, ricordo è finanziato dai fondi della Pac. Quindi stiamo parlando di denari che sarebbero stati destinati comunque agli agricoltori. Ora pare che grazie al costante impegno delle organizzazioni degli agricoltori si stiano sbloccando i fondi che saranno comunque insufficienti. Aziende che hanno subito danni per oltre 20mila euro all’ettaro non potranno essere indennizzate per più di 1100 euro all’ettaro. Per questo motivo, è indispensabile prevedere una revisione dello strumento stesso in un futuro prossimo, per renderlo più adeguato ed efficace nel rispondere alle esigenze del comparto agricolo. Al momento, la priorità resta quella di affrontare l’emergenza con i mezzi che sono a nostra a disposizione, cercando di ottenere il massimo risultato possibile per supportare le imprese agricole che stanno vivendo una fase di difficoltà".

presidente Cia

Agricoltori Italiani Ferrara*