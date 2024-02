Risarcimento Lageder. Nanni (Pd): "Il Comune metta il milione di euro sugli alloggi popolari"

La vicenda risale al 1982. Ma, con i tre gradi di giudizio, la battaglia legale tra il Comune e gli eredi della famiglia Lageder, il punto fermo l’ha messo la Corte di Cassazione una ventina di giorni fa stabilendo che l’Ente dovrà beneficiare di un risarcimento di oltre un milione di euro. Ma è sulla destinazione d’uso di queste risorse che l’opposizione, per bocca del consigliere dem, Davide Nanni, vuole vederci chiaro. E, in particolare, l’esponente del Pd – attraverso un’interrogazione protocollata l’altro giorno – chiede se queste risorse "saranno investite per implementare o dare continuità temporale agli interventi di recupero e manutenzione di alloggi popolari nel nostro territorio comunale". Non è una richiesta casuale. Ed è Nanni stesso a spiegare il senso di questa precisa indicazione all’interno del documento. "L’annosa vicenda giudiziaria ebbe origine il 24 marzo 1982 quando il Comune espropriò un’area agricola privata di 33mila metri quadri in zona Villa Fulvia con l’obiettivo di realizzare il Piano di Edilizia Economica Popolare di San Giorgio, approvato nel 1979 – si legge nell’interrogazione - . L’area era edificabile ai sensi del Prg allora vigente e al proprietario, il noto imprenditore vitivinicolo Alois Lageder, venne corrisposto regolare indennizzo". Dunque la somma di oltre un milione di euro che gli eredi di Lageder devono corrispondere al Comune "afferiscono al valore di un’area Peep – così Nanni - ovvero destinata all’edilizia economica popolare, e per tanto dovrebbero essere prioritariamente destinati a finanziare interventi di recupero e manutenzione al patrimonio di edilizia pubblica del Comune". E qui si ritorna all’annoso tema della riqualificazione degli alloggi popolari. Argomento, quest’ultimo, ampiamente dibattuto in Consiglio Comunale. "Alla fine del 2023, nel nostro territorio comunale – si legge nel documento - erano presenti 955 alloggi popolari vuoti perché in attesa di assegnazione o non assegnabili, in quanto necessitano importanti interventi di riqualificazione. Erano 692 nel 2019, in cinque anni il loro numero è aumentato del 27,5%. Durante il Consiglio Comunale del 12 febbraio l’assessora Cristina Coletti ha comunicato che il Comune intende investire, nell’anno corrente, un milione di euro per recuperare 60 alloggi vuoti". Secondo l’esponente del Pd "per garantire il pieno recupero degli alloggi Erp vuoti presenti nel Comune – così Nanni - sarebbe necessario un investimento pluriennale quantificabile in almeno un milione all’anno per cinque anni, anche tenendo conto del normale turnover nell’occupazione degli alloggi popolari e del forte deterioramento cui sono soggetti molti immobili di edilizia pubblica, costruiti nella prima metà del secolo scorso". Insomma, l’obiettivo dell’opposizione è molto chiaro: tentare di orientare l’azione dell’amministrazione verso una destinazione d’uso del fondo Lageder orientata alla riqualificazione degli alloggi popolari.

Federico Di Bisceglie