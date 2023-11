Risate con la famiglia Colombo. Guai a chi ruba dei Legnanesi

Oggi, alle 17, ’Guai a chi ruba’ spettacolo de ‘l Legnanesi’ al teatro Nuovo. Protagonista la famiglia Colombo – Antonio Provasio (Teresa), Enrico Dalceri (Mabilia), Italo Giglioli (Giovanni) – e gli altri personaggi del cortile. Il nuovo titolo per la stagione 2023-2024 è già promessa di divertimento, con la comicità e la tradizione dei Legnanesi alle prese con un comandamento quanto mai attuale. Crescere in una famiglia tradizionale di sani e autentici principi oggigiorno è una grande fortuna: lo sa bene Mabilia che, consapevole di questo privilegio, partecipa a un concorso di beneficenza aggiudicandosi “l’adozione temporanea” di un ragazzo problematico, ma dal carattere incredibilmente travolgente. Ed è proprio così che Carmine entra a far parte della famiglia Colombo, travolgendo tutti. La nuova storia della Famiglia Colombo, sarà accompagnata da scenografie e costumi curati da Enrico Dalceri. Regia affidata ad Antonio Provasio.