Risate e solidarietà al centro ‘il Melo’. Commedia per Unicef

Stasera alle 21, sul palco del centro sociale ‘il Melo’ (via del Melo 60) va in scena la commedia musicale in dialetto ‘L’è Morta la nona!’. Lo spettacolo ha come scopo la raccolta fondi per contribuire ai progetti Unicef. L’Unicef, come sempre, è al fianco di tutti i bambini che stanno vivendo questa tragedia. Con una donazione di 20 euro si garantiscono due kit di primo soccorso. Ogni kit di emergenza contiene medicine, cibo terapeutico, una coperta e compresse per la potabilizzazione dell’acqua.