Risate e solidarietà in scena. Uno spettacolo per Ado sul palco della Sala Estense

Comicità e solidarietà vanno in scena sul palco della Sala Estense in favore di Ado. Ridi che fa bene… alla tua salute e quella degli altri. È questo il motto che caratterizza lo spettacolo comico di beneficienza ‘Ridi che fa bene’, giunto alla sua sesta edizione e che andrà in scena oggi alle 16 nella sala di piazza Municipio. Divertimento e solidarietà sono gli elementi principali dello spettacolo di cabaret, il cui intento è raccogliere fondi da destinare al prosieguo delle attività della Fondazione Ado. L’iniziativa beneficia del patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociali. "Un evento – dichiara l’assessore Cristina Coletti – in cui l’allegria e l’altruismo creano un binomio vincente".