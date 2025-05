Risate, letteratura e fantasia. In piazza arriva Geronimo Stilton

Oggi arrivano Geronimo e Tea Stilton per un pomeriggio di festa in piazza Guercino. Un appuntamento imperdibile attende le bambine e i bambini dalle 16.30 alle 18.30 quando il cuore di Cento si trasformerà in un luogo magico grazie all’arrivo di Geronimo e Tea Stilton, i celebri personaggi amati da generazioni di giovani lettori. L’evento è promosso da Ascom Confcommercio, in collaborazione con Cento in Vetrina - Comitato commercianti e con il Premio letteratura ragazzi di Cento.

Sarà un pomeriggio di divertimento, storie e sorprese: i piccoli fan potranno assistere alla presentazione del nuovo libro, incontrare da vicino Geronimo e Tea, farsi scattare una foto ricordo e ricevere un autografo. Non mancherà nemmeno una gustosa merenda offerta dal Mela – Mercato Locale Agricolo di Cento, per rendere ancora più dolce questo momento speciale.

L’evento sarà anche l’occasione per celebrare i 25 anni di Geronimo Stilton, una ricorrenza importante per uno dei personaggi più iconici della letteratura per ragazzi. In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà all’interno dell’androne di Credem in via Guercino 32. L’ingresso è libero e aperto a tutti: famiglie, bambini e curiosi. Un pomeriggio da non perdere, tra risate, libri e fantasia, per festeggiare insieme un compleanno molto speciale.

Venerdì alle 18.30, in salone Credem, invece, ci sarà l’incontro pubblico con Elisabetta Dami, la scrittrice che ha dato vita a Geronimo Stilton, ai suoi personaggi e alle sue storie, che arriverà a Cento nell’ambito del Premio di letteratura per ragazzi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.