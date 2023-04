Riscaldamento, la proroga

BONDENO

Il riferimento è al piano nazionale, ma intanto il sindaco Simone Saletti pubblica l’ordinanza per la ‘riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldalmento’ sull’intero territorio comunale di Bondeno, prevedendo la possibilità, in questa fredda primavera, di poter attivare l’impianto termico nella scuola dell’infanzia di Lezzine, la località che si trova vicino a Pilastri, la frazione che dista ben 15 chilometri dal capoluogo, visto che tra i campi, le temperature si abbassano di qualche grado e i piccoli hanno bisogno di restare sicuri e al caldo. Una piccola scuola frazionale, che accoglie i bambini anche dei paesi vicini. E se nelle case, dall’8 aprile si deve spegnere il termosifone, l’istituto comprensivo, attraverso il suo dirigente, ha chiesto di fare un’eccezione per la scuola di Lezzine, che è stata concessa. I genitori possono stare tranquilli. I piccoli saranno al caldo nei prossimi giorni. Il Ministero della transazione ecologica con il piano nazionale di contenimento dei consumi del gas naturale, ha introdotto limiti alla temperatura. Il tempo è scaduto per tutti. Eccetto che per la scuola dell’infanzia di Lezzine, per la quale il sindaco, viste le attuali temperature al di sotto della media stagionale e le previsioni meteo, di fronte alle necessità di bambini dai 3 ai 6 anni che vanno a scuola in un fabbricato isolato.