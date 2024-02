"Rischi del taser, tema serio. Basta insulti"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera della Fp-Cgil sul dibattito riguardante la dotazione del taser alla polizia locale.

Ci permettiamo di intervenire in riferimento a quello che invece di essere un utile dibattito e un doveroso confronto sulla avvenuta adozione del taser alla polizia locale della città è diventato un’occasione, da parte di un sindacato ‘apartitico’, per un attacco gratuito, con termini a dir poco fuori luogo se non gratuitamente offensivi, nei confronti dell’associazione Cittadini del Mondo. Il dileggio come metodo di confronto non può che sminuire l’autorevolezza di chi lo pratica e svilire l’importanza del tema del confronto. Questa modalità è per noi inaccettabile e lo è ancora di più quando è rivolta ad una associazione, Cittadini del Mondo, che fa della tutela dei diritti delle persone la propria ragione di esistere. Questo approccio riteniamo sia inoltre, nel merito, una sottovalutazione di ciò che comporta l’utilizzo di questo dispositivo. I dati richiamati dall’associazione sono incontestabili e fondati su elementi riportati da fonti autorevoli, così come le preoccupazioni che esprime non possono che essere utile elemento di riflessione. Un ragionamento su questi temi va dunque fatto seriamente e nel merito anche partendo dal fatto che la legge italiana definisce il taser un’arma. È uno strumento sul quale oggi non risultano studi scientifici pienamente compiuti in merito agli effetti. Per questo come Fp-Cgil abbiamo da sempre cercato un confronto serio su questo argomento con tutte le istituzioni. Preoccupa poi, nel dibattito pubblico, la declinazione del tema sicurezza in termini esclusivamente repressivi. Al contrario, siamo convinti che il punto fondamentale sia la prevenzione. Le istituzioni locali dovrebbero evitare scorciatoie su questi temi cercando piuttosto il confronto anche con i sindacati.