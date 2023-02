Rischi della rete, come evitarli

"Smetto quando voglio!" E’ questo il tema dell’incontro che si terrà mercoledì prossimo dalle 17.45 alla Sala 2000 di viale Matteotti a Bondeno. E’ aperto a tutti e si rivolge in particolare ai genitori, ai docenti, agli educatori. Un incontro formativo che ha come relatrici Linda Borra e Ilaria Galleran, psicologhe dell’area prevenzione del servizio dipendenze patologiche dell’Azienda Ausl di Ferrara. Va ad illustrare i rischi e le analogie tra gioco d’azzardo on-line e gaming. L’obiettivo dell’intervento è mettere in luce alcuni meccanismi e aspetti di potenziale pericolosità per i giovani e giovanissimi, sviluppando una riflessione critica sull’utilizzo consapevole dell’online.