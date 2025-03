Rischi legati ai disturbi alimentari. Se ne parlerà con gli studenti

Un incontro con gli studenti per conoscere i rischi dei disturbi alimentari. Un tema delicato che sarà al centro di un incontro organizzato dalla Consulta provinciale degli studenti (Cps) dal titolo ‘Oltre l’ideale: Venere e Adone non esistono’ (domani dalle 9.30 alla Sala Estense). L’iniziativa, riservata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, è stata illustrata dall’assessore Chiara Scaramagli, dalla dirigente vicaria dell’ufficio scolastico regionale Domenica Ludione, dal presidente Cps Martino Ravasio, insieme a Teodora Liscio, docente referente della Cps, e Arianna Nocella referente della commissione eventi. "Questa iniziativa si inserisce – così la Scaramagli – a pochi giorni di distanza dalla giornata nazionale di sensibilizzazione sui disturbi alimentari fissata il 15 marzo. Il Comune svolge da tempo attività di prevenzione con il progetto ‘Punto di vista’ che vede operare esperti nelle scuole di Ferrara. Eventi come questi sono importanti, come è importante fare rete fra associazioni del territorio che si occupano di questo tema". L’evento affronterà un argomento di enorme rilevanza e attualità, ovvero, l’ideale di bellezza femminile e maschile nella società contemporanea, con un focus sui suoi impatti psicologici e fisici. "Siamo molto felici di sostenere un’iniziativa – così Ludione – organizzata dalla Consulta degli studenti. È molto importante sensibilizzare sul problema e informare tutti sulla rete di associazioni. L’incontro sarà l’occasione per mostrare il lavoro di conoscenza e approfondimento svolto da docenti e studenti all’interno delle scuole ferraresi".

Mario Tosatti