Rischio abbandono tra i banchi: "Fondi del Pnrr e ragazzi-tutor, così freniamo il grave fenomeno"

E’ la dispersione scolastica – gli alunni che dicono addio a banchi e libri – il rischio maggiore che corrono i ragazzi stranieri. Un fenomeno che i presidi conoscono bene e al quale cercano di mettere un freno.

Sono ottocento gli alunni iscritti all’istituto superiore Bachelet. "Gli stranieri rappresentano un numero consistente, la disperzione è un pericolo reale. Ci sono ragazzi che in alcuni casi vanno oltre il 25% delle assenze. Se superi questa soglia, così sono le disposizioni del ministero, perdi l’anno. Un peccato per questi ragazzi, ma si tratta di un fenomeno assai diffuso", a parlare è Emilia Dimitri, preside dell’istituto. Non è raro che alcuni ragazzi durante l’anno interrompano le lezioni per andare nel paese d’origine, succede con gli alunni originari del Pakistan. "Te lo dicono in modo chiaro, che non hanno intenzione di andare avanti", spiega. La scuola proprio per arginare la forte dispersione si è avvalsa dei fondi del Pnrr stanziati per questo capitolo. "Gli Ucraini hanno una forte propensione allo studio – riprende –, si impegnano. Sono in alcuni casi spinti anche da un forte ambizione personale, dal desiderio di arrivare, di farsi strada. Alcuni di loro, non certo pochi, chiedono di frequentare il nostro percorso quadriennale. E’ il fiore all’occhiello della scuola, si tratta di un percorso di studi molto impegnativo, che si articola in 40 ore settimanali e ti offre la possibilità di diplomarti in quattro anni. Un percorso nel quale siamo stati antesignani. Proprio l’altro giorno una ragazza Ucraina ha chiesto di seguire questa strada". Nella scuola fanno corsi d’italiano, alcuni di questi personalizzati. Ed anche questi vengono fatti grazie ai fondi anti-dispersione del Pnrr. Proprio nel mese di ottobre è stata celebrata la giornata delle lingue europee. Un’occasione per procedere sulla strada dell’integrazione, per aprire le porte per Francesca Barbieri, preside del liceo artistico Dosso Dossi e dell’Aleotti. "Abbiamo invitato gli studenti stranieri a portare qualcosa, oggetti, simboli del loro paese e a spiegarli in aula, davanti ai loro compagni di classe. C’è chi ha portato la bandiera, chi un piatto tipico. E’ un modo anche questo per creare un clima interculturale". Al Dosso Dossi ci sono 820 alunni, 120 sono stranieri. "L’impegno della scuola per favorire l’integrazione, dare un futuro a questi ragazzi è massimo", dice Marianna Fornasiero, preside dell’Einaudi, 1300 iscritti, 260 stranieri. "Certo le difficoltà non mancano, come appunto il rischio della dispersione. Dovuto i alcuni casi al fatto che si trovano dal giorno alla notte in un ambiente nuovo, senza sapere nemmeno la lingua. Dare un aiuto è fondamentale".

Mario Bovenzi