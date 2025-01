Rischio gelo, sale in strada

Dopo quelle del 19 e 23 dicembre scorsi, la Provincia provvede ad una nuova salatura preventiva dell’intera rete stradale di competenza (circa 800 chilometri di lunghezza). Tutti gli automezzi dotati di spargisale sono entrati in azione nel pomeriggio di venerdì per concludere l’operazione di messa in sicurezza entro la tarda serata dello stesso giorno. La decisione è maturata a seguito della pioggia caduta nel corso della giornata di giovedì e delle previsioni di un calo delle temperature a cavallo dello zero per il fine settimana, specie nelle ore notturne. Da qui la ragione della salatura preventiva delle 76 strade provinciali, per prevenire la formazione di ghiaccio e garantire maggiori condizioni di sicurezza al traffico, pur restando ferme le raccomandazioni a usare la massima prudenza e a moderare la velocità. Con questo terzo intervento arriva a circa 90mila euro il costo per tenere in sicurezza la rete viaria.