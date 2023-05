Rischio idraulico, allerta rossa

"Permane il rischio idraulico, l’allerta rossa rimane", spiega il sindaco di Argenta, Andrea Baldini. E aggiunge: "Per ora i fiumi non sono ancora in piena, ad ogni modo dal momento che il meteo prevede pioggia anche nei prossimi giorni, il Coc, Centro Operativo Comunale, il gruppo operativo di protezione civile del Comune, resterà attivo". Tutto dipende dalla piovosità dei prossimi giorni, ricordiamo che l’allerta meteo arancione di lunedì della scorsa settimana si è trasformata in pochissime ore in un’emergenza: in Appennino è stata registrata la precipitazione più importante da quando i dati vengono rilevati, dal 1950. "Ad Argenta l’acqua è arrivata in qualche casa tra il Sillaro e Lavezzola, e l’allagamento delle aree di Campotto significa la rovina dei raccolti".

f. v.