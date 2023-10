"Rischio siccità e alluvioni. Servono lavori nei canali"

Quello che succede nel Basso Modenese ha, di riflesso, un effetto immediato su Bondeno e l’intero Alto Ferrarese. E’ sempre stato così. Troppo stretto il legame che unisce due territori di confine, che hanno in comune l’eterna lotta per strappare la propria terra alle acque. Ecco, allora, che può assumere un valore significativo il fatto di discutere dell’importante ruolo dei consorzi di bonifica in Assemblea legislativa. Ne è convinto il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, che ha espresso con il proprio gruppo consigliare parere favorevole al passaggio di consegne tra l’ormai “soppresso” (e storico) Consorzio canale Bratellari e il Consorzio della Bonifica di Burana. "Il quale rivestirà, d’ora in avanti, un ruolo ancor più strategico nella gestione delle acque della zona – sottolinea Bergamini –. A cominciare dal progetto riguardante l’inversione di pendenza del tratto di valle del canale Bratellari (in zona Finale Emilia), con lo scavo di un nuovo vettore di scolo, per favorire la deviazione delle acque convogliate nel canale Bratellari verso il cosiddetto canale collettore delle Acque Basse, anziché nell’alveo del Panaro. Un’opera di alta ingegneria, che dimostra ancora una volta come sia complessa la gestione delle acque nella zona". Fabio Bergamini ha sottolineato in aula quanto sia di attualità il ruolo dei consorzi e delle opere idrauliche, citando l’ammodernamento in corso dell’impianto Palantone e la nascita del prossimo impianto idrovoro in località Malcantone di Stellata. Secondo un progetto approvato anche in consiglio comunale a Bondeno, qualche tempo fa. "Ci troviamo a fare fronte a periodi siccitosi, intervallati da altri di precipitazioni intense. Ne conseguono nuove esigenze di sicurezza idraulica, per l’agricoltura e per le comunità. In quest’ottica – conclude Bergamini – è quanto mai necessario lavorare per ammodernare efficienza e gestione della rete idrica del territorio".