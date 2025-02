Riserva Biosfera, passo avanti: "Po Grande, così tuteliamo gli ecosistemi a forte rischio"

"L’allargamento della Riserva della Biosfera Po Grande è una grande opportunità per Ferrara e il suo territorio. Rafforzeremo le partnership con gli altri enti coinvolti nella gestione del fiume e potremo sviluppare con loro studi e progetti coordinati per preservarne l’immenso valore naturalistico e tutelarne i delicati ecosistemi, oggi sempre più a rischio", così è intervenuto, ieri pomeriggio, Alessandro Balboni vicesindaco con delega all’Ambiente del comune di Ferrara.

Balboni ha preso la parola nel corso dell’incontro che si è svolto in consiglio comunale proprio per illustrare Il percorso di candidatura per l’allargamento della Riserva della Biosfera Mab Unesco Po Grande. Un passo avanti quello segnato ieri, al quale hanno dato un contributo fondamentale alcuni sindaci della nostra provincia in prima fila in questo percorso che valorizza un territorio. "Il percorso d’estensione al Ferrarese nell’ambito dell’operatività della Riserva di PoGrande, che ha ufficialmente preso il via in questi giorni – l’intervento in una sala gremita di Alessandro Bratti, Segretario Generale dell’Autorità distrettuale del Fiume Po – assume un significato ancora più importante in una realtà come questa, già inserita in diversi programmi Unesco e che potrà così portare a compimento un processo d’integrazione sull’intera progettualità all’interno di una politica di valorizzazione del territorio che, lungo l’asta fluviale, può consentire di avere un unico sito MaB da Pavia sino al Delta".

Il convegno di ieri un tassello cruciale, faceva parte dei tre convegni organizzati dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po per presentare prioritariamente alla comunità e ai portatori di interesse dei Comuni coinvolti nella Provincia di Ferrara, il percorso di candidatura di allargamento della Riserva della Biosfera Mab Unesco Po Grande. L’incontro è stata l’occasione per illustrare le motivazioni che sottendono il percorso di allargamento e le opportunità che esso offre alle comunità che lo abitano. Sono state approfondite le attività finora realizzate e quelle in programma per il prossimo periodo, condividendo gli strumenti e le occasioni di partecipazione attiva in cui le comunità potranno essere protagoniste in questo processo.

Il 31 gennaio il convegno si svolgerà nella sala polivalente del Comune di San Cipriano Po (Pavia); il 5 febbraio sarà la volta del Comune di Occhiobello (Rovigo), nell’Auditorium di Santa Maria Maddalena. Nella sala del consiglio comunale erano presenti Marcella Zappaterra, consigliera regionale Emilia Romagna con deleghe al coordinamento dei programmi Mab e siti Unesco; Aida Morelli, presidente del Parco Regionale Delta del Po Emilia Romagna; Ludovica Ramella, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Hanno parlato delle esperienze dalla Riserva della Biosfera, Alberto Borsari, sindaco di Borgo Mantovano e presidente del Consorzio dell’Oltrepò Mantovano; Paola Fagioli, Legambiente Emilia Romagna. Sulla candidatura di allargamento si è pronunciata Anna Agostini, Punto 3 srl SB.

Il percorso in questa fase coinvolge i Comuni di Ferrara, Riva del Po e Bondeno. Municipi che ieri erano presenti con Balboni, Daniela Simoni, sindaco del Comune di Riva del Po, e Simone Saletti, primo cittadino del Comune di Bondeno. Numerosi gli interventi, tante le materie affrontate nel corso della seduta. "Il fiume Po come area di sperimentazione per nuovi scenari economici", il tema trattato da Patrizio Bianchi, titolare della Cattedra Unesco ’Educazione, crescita ed Eguaglianza’, dell’Università degli Studi di Ferrara. La città di Ferrara, ponte tra riconoscimenti Unesco. Ethel Guidi, capo settore cultura e turismo dirigente del servizio musei d’arte e referente per patrimonio mondiale Unesco, si è cimentata con il tema ’Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po’. Forte l’attenzione per le comunità e i portatori di interesse, imprese, associazioni di categoria, istituti scolastici, associazioni ed enti locali.