Riserva naturale, gita al tramonto

BOSCO MESOLA

In collaborazione con il Reparto carabinieri forestali per la biodiversità si terrà venerdì prossimo, la passeggiata al tramonto "Sulle tracce del cervo delle dune", un’iniziativa, organizzata dal comune di Codigoro e dalla Pro Loco, alla scoperta della riserva naturale del Gran Bosco della Mesola. Accompagnati da una guida appassionata, esperta e qualificata, ci si immergerà nella frescura del Boscone, abitato sin dall’antichità dai cervi e da una miriade di altre specie animali, tra i quali molteplici uccelli, tra cui rapaci diurni e notturni, ma anche tassi, allodole, daini. La Natura accoglierà i visitatori come un grande sipario che si apre lungo i sentieri. Lecci, pini, farnie, tamerici, pioppi, querce e altre essenze lo impreziosiscono. Per partecipare, al costo 15 euro, con una degustazione nella Casa del Pescatore a Canneviè. Obligatoria la prenotazione entro giovedì: 0533719110.