Riso, cappelli di paglia e web. Colletta online delle mondine: "Servono fondi per il festival"

Durante il pranzo, sabato 3 maggio, le mondine dedicheranno una ’canta’ proprio a te. Bastano 15 euro e il proprio nome risuonerà al festival ’Ad alta voce’, per celebrare il ventennale del coro delle mondine. Con 25 euro si porta a casa il dvd del decennale, musica e parole per raccontare la storia di un gruppo di donne che crede nella libertà. Si chiama crowdfunding – crowd (folla) e funding (finanziamento) – è un modo per raccogliere denaro per finanziare un progetto. Una colletta che corre sul web, perché ormai quel gruppo di perenni ragazze – tra loro ci sono over 95 – dai campi di riso ha fatto il suo ingresso nella Rete, cappelli di paglia e tastiere, fazzolettoni attorno al collo e display. Morena Gavioli guida il coro dal 2014. "Prima di me – racconta – c’era l’Ornella, la fondatrice, che purtroppo è venuta a mancare nel 2013". La loro missione – dai palchi delle sagre, tra i tavoli delle fiere, nelle piazze – quella di tenere vive tradizioni che rischiano di sparire. E allora ’Ad alta voce’, festival organizzato dall’associazione Orm-Ne/Coro delle mondine di Porporana con La Resistenza e Arci Ferrara (patrocinio della Regione). Si svolgerà il 2, 3 e 4 maggio al consorzio Factory Grisù, via Poledrelli 21. "Tre giornate di conferenze, laboratori e concerti – spiega – sull’importanza del canto popolare nel processo di emancipazione femminile, accompagnate da una mostra sulla storia del coro, una bella mostra". Ma servono donazioni e anche volontari. Morena ha 68 anni, con gli stivali a ’mondare’ il riso non è stata mai. "Ma ero una bracciante, le mondine hanno lavorato fino agli anni ‘60 poi sono arrivati la chimica e la meccanica. E’ cambiato un mondo". Loro ne sono testimoni, il web una benedizione per sostenere il festival. Hanno raccolto 200 euro, devono arrivare a 3.500. "Stiamo misurando la generosità della gente, ce la faremo. La nostra storia deve continuare a vivere". I piedi nell’acqua, un piatto di riso, 90 lire all’ora. Canti di libertà che corrono nella Rete. Ad alta voce Ada Palavanchi, 86 anni, e pure Giulia, una studentessa che quel mondo ha nel cuore.