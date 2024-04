"Riso Igp, dati in crescita dopo anni molto difficili"

Dopo un lieve calo delle superfici seminate nel 2022, il Riso IGP è tornato a salire nell’annata 2023, attestandosi su 950 ettari sul territorio deltizio per un totale di circa 5mila tonnellate di produzione, segno della vitalità del prodotto, considerato una delle maggiori eccellenze certificate in Italia e particolarmente apprezzato in tavola dai consumatori. Ci si attende un lieve incremento di ettari IGP nelle imminenti semine di aprile e maggio. E’ necessario però ribadire che gli ultimi anni non sono stati facili da superare. Il cambiamento climatico, alternato tra siccità e periodi di intense piogge, unito alle difficoltà agronomiche e alle restrizioni normative hanno inciso profondamente sulle scelte delle semine da parte dei produttori.

Il lavoro del Consorzio di Tutela è stato quello di tenere unita l’intera filiera, programmare la coltivazione del Riso IGP in modo coordinato, e ricercare canali di dialogo concreto con le istituzioni.

"Un grande risultato – dice il presidente Adriano Zanella – è stato l’ottenimento della deroga sull’abbruciatura della paglia di riso, tecnica quest’ultima di fondamentale importanza sia per il comparto risicolo che per tutto il sistema agricolo locale, con benefici ambientali e agrotecnici specifici, quali, ad esempio, l’eliminazione delle piante infestanti e del riso selvatico, evitando la formazione nel terreno di sostanze dannose preservando la salubrità delle colture.

Grazie all’impegno del Consorzio di Tutela, promotore dell’iniziativa, e con la collaborazione dell’Ente Nazionale Risi, siamo riusciti dapprima a far approvare un decreto ministeriale di deroga la scorsa estate e, a febbraio 2024, sono uscite le nuove prescrizioni su questa attività da parte della Regione Emilia-Romagna. Per questo robusto e lungo lavoro, che ha visto accolte le nostre proposte, vogliamo ringraziare il ministero dell’agricoltura, in particolare il ministro Lollobrigida e il sottosegretario La Pietra, unitamente alla Regione Emilia-Romagna, in primis l’assessore Mammi".