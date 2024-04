Risolta in poche ore l'emergenza rifiuti grazie alle Guardie Volontarie Agriambiente

E’ stato risolto in poche ore dalle Guardie Volontarie Agriambiente, il notevole abbandono di rifiuti e mobilio che domenica aveva interessato l’area tra la Ceres e il Parco Costituzione. Intervenute nello stesso pomeriggio hanno rintracciato in poche ore il responsabile dell’abbandono dei mobili di una intera cucina accanto a due campane del vetro e hanno convocato il trasgressore per la contestazione della rispettiva sanzione pecuniaria. "L’abbandono è avvenuto indipendentemente dalla disponibilità del servizio Clara – dice il vicesindaco Salatiello – l’area va sottratta ad ogni possibilità di libero conferimento".