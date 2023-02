Risolto il mistero dell’aereo, era un ‘volo termico’ per il clima Il giallo svelato al convegno

Sono stati giorni di approfondimento caratterizzati dalla presenza di un folto pubblico la tre giorni ferrarese del progetto europeo "Usage" voluto fortemente dall’amministrazione comunale ed in particolar modo dall’assessore Alessandro Balboni, e che hanno portato proposte operative durante il convegno aperto al pubblico tenutosi ieri pomeriggio presso il Museo di storia naturale dal titolo "Il cambiamento climatico nelle città e il ruolo della pianificazione urbana e delle ‘Nature based solution’. Rientra tra le attività previste dal progetto europeo anche il ‘volo termico’ sulla città di Ferrara che è stato realizzato dalla società, partner del progetto, Avt Airborne sensing Italia, nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 gennaio 2023 e che ha messo in "apprensione", a rigore di cronaca, più di un cittadino ferrarese. Obiettivo del volo era quello di ottenere dati per l’analisi delle dispersioni termiche degli edifici, in linea con le finalità del progetto che vede Ferrara tra i siti pilota e che è mirato alla raccolta di dati ambientali utili in tema di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici. "Il focus del progetto Usage – spiega Alessandro Balboni – è valorizzare la connessione degli strumenti di dati digitali per creare catene di valore circolari in vari settori legati alla ‘Local Green Deals’. In un contesto in cui la quantità di dati dettagliati è destinata ancora ad aumentare esponenzialmente, diventano centrali le politiche di LGD che dovranno essere basate sui dati relativi all’efficienza energetica degli edifici, la qualità dell’aria e le condizioni climatiche, le risorse idriche e la gestione di vari settori, quali agroalimentare, rifiuti e hardware digitale".

Come spiegato dai tecnici del Servizio Ambiente dal Comune, in una nota successiva all’evento, "il volo è stato deciso senza grande preavviso in funzione dell’andamento delle condizioni climatiche, che nella notte fra il 30 e il 31 gennaio si sono rivelate ottimali, con visibilità perfetta e basse temperature. Per aiutare l’elaborazione dei dati, saranno utilizzate le misure di temperatura simultanee al volo rilevate dai sensori Labservice installati con il progetto Air Break. Il tutto con lo scopo di aumentare la conoscenza del nostro territorio – si legge ancora nella comunicazione – ed avere a disposizione ortofoto di grande precisione e nitidezza, integrate da informazioni catturate in estate attraverso i sensori lidar (che restituiranno informazioni sui materiali di copertura e la vegetazione) e in inverno attraverso termocamera".

Lauro Casoni