"Risoluzione convenzione fra Comune e Cnc, nuovo corso per garantire un servizio"

"Avrei voluto evitare di intervenire in questi giorni – le parole del sindaco Fabrizio Pagnoni (foto) – perché sono in corso procedure delicate. Il Centro Nuoto Copparo non ha pagato un certo numero di rate e la banca ha definito una data precisa di pagamento totale del mutuo. Della quota non ancora pagata del mutuo, a tutela dell’impianto sportivo si farà carico il Comune in quanto chiamata a rispondere come garante. Tutto questo però comporterà la risoluzione della convenzione fra Comune e Cnc per la gestione della piscina. Tutto questo percorso è dettato dalla legge: è un binario dal quale non possiamo uscire. Ciò che possiamo fare è lavorare a un nuovo corso per garantire un servizio. Molte voci sono state diffuse circa le responsabilità di questa situazione. Preferisco non entrare nel merito della gestione, se non per dire che abbiamo fatto tutto quanto legittimamente e legalmente in nostro potere per evitare di giungere a questo punto: chi vi dice che non è così mente, sapendo di mentire. Durante tutto questo percorso peraltro abbiamo avuto numerosi incontri con il Centro Nuoto, anche con i suoi consulenti: nell’ultimo, mercoledì scorso, ci è stata data notizia che, pur in una situazione complessa, i rapporti con la banca erano attivi e non era previsto il precipitare della situazione. Devo segnalare, che durante la pandemia l’Amministrazione ha sostenuto anche il Centro Nuoto con oltre 100mila euro, al di fuori della convenzione e nella successiva crisi energetica la società è stata anche accompagnata nella partecipazione ai bandi regionali".