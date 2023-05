Risonanza out FdI: "La Regione intervenga"

È notizia di questi giorni che, a causa delle copiose precipitazioni avvenute sul territorio regionale, il reparto di Radiologia del Santissima Annunziata è stato oggetto di infiltrazioni che hanno costretto la direzione Sanitaria a sospendere l’attività di diagnostica.

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia di Cento commenta quanto accaduto e chiede che cosa si intenda fare. "Ci dispiace apprendere queste notizie e constatare che ancora una volta il nostro nosocomio è vittima di mancata attenzione e manutenzione – si legge in una nota inviataci – La pioggia di questi giorni ha danneggiato il sistema di raffreddamento della risonanza, che ci preme sottolineare esser stata installata nel nostro ospedale pochi anni fa e risulta esser un’attrezzatura di ultima generazione, che garantisce un ruolo strategico al nostro nosocomio su tutto il territorio provinciale". Poi un appello-richiesta alla Regione. "Come gruppo Fratelli d’Italia Cento ci chiediamo se l’amministrazione regionale voglia prendere in seria considerazione un progetto di manutenzione straordinaria del nostro ospedale – scrivono – per evitare che problemi analoghi diventino una scusante per ridurre o depotenziare il servizio sanitario sul nostro territorio. Auspichiamo che quanto affermato nel recente Ctss, riguardo le strutture sanitarie del nostro comune, venga confermato da azioni concrete e non soltanto verbali". Per loro anche a cominciare dagli interventi di manutenzione alle strumentazioni.