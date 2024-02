Risorse al Tecnopolo, stanziati 520mila euro per nuove attrezzature

Oltre 3,5 milioni di euro per ampliare le infrastrutture del tecnopolo di Bologna Cnr e per quelli di Ferrara e Ozzano (Bologna). Partono i primi tre progetti finanziati dalla Regione che, con un finanziamento di quasi 29 milioni di euro, ha stanziato risorse, con un apposito bando, per il potenziamento infrastrutturale dei Tecnopoli, rete che va da Piacenza a Rimini, nell’ambito del Programma regionale Fesr 2021-2027.

Ventidue milioni per infrastrutture di ricerca e 6,7 milioni per efficientamento energetico ed energie rinnovabili. I progetti dovranno prevedere misure di espansione, di qualificazione di spazi da mettere a disposizione dell’attività di ricerca e trasferimento delle conoscenze, anche alle imprese, di acquisizione di nuove tecnologie per la realizzazione di laboratori di ricerca, connettendo la strategia di specializzazione regionale con le filiere produttive, l’organizzazione di spazi per la presenza delle imprese e la collaborazione con organismi di ricerca. E questi progetti saranno integrati da interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, con conseguente riduzione dei consumi negli edifici pubblici e privati. Al Tecnopolo di Ferrara, per la sede del Cnr-Stem, risorse per 520mila euro che consentiranno l’adeguamento dell’infrastruttura e l’acquisto di nuove attrezzature scientifiche e software collegati per il potenziamento di infrastrutture e diversi ambiti di ricerca. Dallo sviluppo e verifica di sistemi a guida autonoma alla progettazione e sviluppo di dispositivi funzionalizzati 4D flessibili, fino allo sviluppo di materiali innovativi e sensori per gas con area polifunzionale e al rinnovamento e ampliamento del laboratorio di caratterizzazione elettrica.

Per l’ampliamento del Tecnopolo di Ozzano, presentato da Fondazione Iret, è stato concesso un contributo 1,5 milioni di euro. Per l’ampliamento del Tecnopolo di Bologna Cnr viene concesso un contributo di 1,5 milioni di euro.