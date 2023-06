Risorse del Pnrr, manca un’adeguata strategia di fondo

di Giorgio Scalbrino Sasso *

L’emergenza abitativa che ha interessato quasi tutte le città universitarie del Paese mette a nudo nella nostra città l’assoluta incapacità di questa giunta di una visione ampia del futuro di questo territorio sia sul versante sociale che economico. La misura di questa evanescenza progettuale è la frammentazione della collocazione delle risorse impegnate con il Pnrr senza avere un’adeguata strategia di fondo. Un’occasione che si sta sprecando in progetti spot e senza l’adozione di indicatori atti a misurare l’efficacia degli interventi in grado di ridurre le distanze dalle aree più avanzate della nostra Regione e a stimare l’effetto moltiplicatore che si assegna ad ogni progetto in termini di crescita economica, di coesione sociale, di superamento delle disuguaglianze come quelle di genere e di rilancio del territorio. Sarebbe utile ricordare che solo una parte delle ingenti risorse del Pnrr sono a fondo perduto ma la restante sono prestiti, seppur a tasso molto basso, che dovremo restituire e che quindi andranno a gravare sul totale del debito pubblico... Altre città vicine a noi fin dal 2021 hanno saputo dare vita a programmi di sviluppo economico, ambientale e sociale su cui far convergere le risorse provenienti dai fondi previsti dal Next Generation Eu ma anche dai Fondi strutturali ed i Fondi di Coesione basandosi su una visione chiara, ampia, definita e soprattutto condivisa con le associazioni di categoria di Impresa e dei Professionisti in aderenza alle indicazioni contenute nel Focus Ferrara. Le risorse straordinarie del Pnrr 2021-2026, insieme con le risorse dei Fondi strutturali, a gestione diretta e del Fsc 2021-2027 possono consentire non solo di completare interventi già avviati, bensì di definire e consolidare una reale strategia di ripresa, resilienza e ripartenza a livello locale. Un esempio per tutti sono le risorse previste per il recupero e la rigenerazione urbana che, a Modena per esempio come a Chieti, hanno indirizzato i loro progetti al recupero di ex caserme ed ex conventi per destinarli a residenze per studenti e ricercatori universitari. Dei 45 milioni che il programma Pinqua prevedeva per la nostra città questa giunta ne ha ottenuti solo 15 destinandoli ad un improbabile recupero di uno dei volumi dell’ex Palazzo degli specchi (per ora solo un tendone pubblicitario costato 80.000,00).

*referente Ambiente - Transizione ecologica – Urbanistica

Segreteria Comunale PD Ferrara