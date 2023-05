Risorse idriche e suolo Il bando dell’Autorità del Po

L’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo indeterminato di ‘funzionario tecnico ingegnere’, con tipologia di lavoro a tempo pieno da inquadrare nell’area dei funzionari. Il vincitore verrà assegnato all’area tecnica dell’Autorità di bacino distrettuale del Po. Le attività nella struttura centrale dell’ente, a Parma Strada Garibaldi 75 o in una delle sedi dell’Autorità di bacino. Il funzionario tecnico ingegnere, in riferimento alle attività di pianificazione territoriale in carico all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, dovrà svolgere le funzioni negli ambiti della tutela e gestione delle risorse idriche e della difesa del suolo. Tra i requisiti, Laurea (vecchio ordinamento), laurea, laurea specialistica o laurea magistrale in Ingegneria civile o ingegneria per l’ambiente e il territorio, e i titoli equipollenti.