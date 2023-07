Risparmi in fumo Depositi bancari a picco, a Ferrara giù del 3,6% "Inflazione e tassi alti"

di Federico Di Bisceglie

Oltre 25 miliardi in fumo nei primi quattro mesi del 2023. È questo il macro dato che emerge dallo studio elaborato dal Sole 24 Ore sulla base dei dati aggiornati (all’aprile scorso) estratti dalla Banca d’Italia sui depositi bancari degli italiani. Ma, se la situazione a livello nazionale marca un trend che dopo tanto tempo si inverte vertiginosamente, a Ferrara la situazione è ancora peggiore.

Sì, perché se il dato di erosione media dei risparmi delle famiglie (la variazione è calcolata rapportando il primo quadrimestre di quest’anno allo stesso periodo dello scorso anno) si aggira attorno al -2,6%, nella nostra provincia arriva al -3,6%. Ossia un punto percentuale in meno rispetto alla media nazionale, con un valore dei depositi pro-capite che si attesta al di sotto dei 21mila euro. Anche nel resto della Regione, comunque, le cose non vanno molto meglio. Rimini, ad esempio, è quella che soffre di più. I depositi bancari delle famiglie riminesi hanno infatti registrato una contrazione del 6,9%, conquistandosi il terzo posto a livello nazionale. Stanno peggio di noi anche a Reggio Emilia, dove i redditi sono in flessione di 4,5 punti percentuali. Un valore simile a quello di Forlì-Cesena (-4,6%), Bologna (-4,1%) e Parma (-4%).

Le famiglie che invece non hanno avuto flessioni ma, anzi, hanno visto accrescere i loro depositi bancari – essendo quindi in controtendenza in questo senso – sono quelle di Potenza e Belluno, segnando rispettivamente un +2,6% e un +3,4%. Va detto che, ad esempio a Bologna, il valore del risparmio medio per le famiglie arriva a circa 24mila euro, a Reggio sopra i 21mila, così come a Forlì. A Piacenza, addirittura, si registra un deposito pro capite medio di quasi 27mila euro.

Veniamo alle cause e al contesto ferrarese. "A generare questo tipo di scenario – analizza Roberto Zapparoli, presidente di Federconsumatori – concorrono diversi fattori. Partiamo dal più evidente: la spirale inflazionistica che si abbatte pesantemente sugli equilibri economici delle famiglie. Il costo alimentare, l’aumento esorbitante delle bollette e questi rialzi dei tassi totalmente senza controllo sono devastanti. Come sempre accade, a essere maggiormente esposti a questo genere di rischio sono i nuclei familiari economicamente più deboli e i pensionati". Di erosione in erosione il rischio concreto è quello di una voragine che potrebbe colpire (ancor più violentemente di quanto già non stia accadendo) una fetta significativa di cittadini ferraresi.

È questa una paura condivisa anche da Alberto Vignali (Cisl) che sottolinea il ruolo che hanno le banche in questo contesto. "Gli istituti di credito – scandisce – in questo periodo stanno generando degli utili stellari. Sì, perché chiaramente sono aumentanti i tassi sui mutui, ma parallelamente non c’è stato un adeguamento dei tassi a credito sui depositi. Questo fenomeno ha un fortissimo impatto sulle famiglie". Mario Cusano (Uil) non ha dubbi: "L’erosione dei risparmi delle famiglie è un fenomeno causato anche per via del mancato adeguamento contrattuale dei lavoratori. O meglio, i rinnovi che sono stati fatti non tengono in debito conto la situazione che stiamo vivendo".