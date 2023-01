Risparmiatori traditi al Governo: "Ricostruire il tavolo di regia del Fir"

La voce dei risparmiatori ’azzerati’ non cessa di lanciare appelli. I destinatari dell’ultima richiesta sono il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il segretario del Carroccio, Matteo Salvini. La richiesta, in estrema sintesi, è quella di "convocare con urgenza il tavolo tecnico, in precedenza istituito al Ministero dell’Economia e delle finanze". Lo scopo è quello di affrontare l’annoso problema degli indennizzi. Questa lettera, sottoscritta da tantissime associazioni che rappresentano i risparmiatori degli istituti di credito ’azzerati’ prende in qualche modo le mosse dalla decisione di prorogare le attività del Fir. Attività che, sulla base della proroga stabilita da un emendamento al decreto MilleProroghe, durerà fino alla fine di giugno di quest’anno. In ballo ci sono i cinquecento milioni di euro che restano da ripartire fra i risparmiatori. Un plafond di risorse che verrà elargito a seguito delle richieste di indennizzo. Molte delle quali sono state respinte per lo più per vizi di forma e che dovranno essere ripresentate.

Tra le associazioni firmatarie della missiva, tutte già facenti parte della cabina di regia istituita al Ministero dell’Economia ai fini dell’elaborazione della legge in materia di indennizzi ai risparmiatori, c’è anche Milena Zaggia del movimento ’Risparmiatori Traditi’, che lancia un appello ai deputati del territorio: Mauro Malaguti (Fd’I) e Davide Bergamini (Lega).

"Il punto debole di tutta la vicenda legata agli indennizzi – spiega Zaggia – è stata sempre la frammentazione delle associazioni. Se su questo si poteva soprassedere quando l’attenzione mediatica e politica era concentrata sulla vicenda del risparmio tradito, ora è tempo di andare avanti comunque, al di là delle ancestrali divisioni. Confesso che pure noi facciamo lo sforzo di ignorare certe dinamiche, seppur con enorme fatica, ma la nostra missione comune ci chiede di avere in mente l’obiettivo: aiutare i risparmiatori ad avere giustizia, sempre e comunque". Ma la richiesta non si limita alla legittima volontà di ottenere giustizia. Anzi, Zaggia dice a chiare lettere che "i politici si devono assumere le loro responsabilità. Occorre che gli indennizzi arrivino nelle casse di chi ne ha diritto".

f. d. b.