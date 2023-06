’Risparmio Casa’ sbarca a Comacchio

Risparmio Casa, la catena italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, ha inaugurato ieri il nuovo punto vendita a San Giuseppe di Comacchio, in via Orto Solferino 1. La struttura di 6.000 metri quadrati ha già accolto i primi clienti, che si sono presentati con grande curiosità all’apertura. Il nuovo megastore sorge nei locali ristrutturati e riqualificati dell’ex Mercatone Uno, che aveva chiuso i battenti nel 2019 a causa del fallimento della società che aveva acquisito lo storico marchio. Una situazione difficile, in particolare per i dipendenti che, tutelati attraverso ammortizzatori sociali, hanno atteso con ansia una svolta. Svolta che è arrivata quando la società che gestisce la catena ‘Risparmio Casa’ ha rilevato alcuni dei punti vendita ex Mercatone Uno, compreso quello comacchiese. Non solo. Sono stati anche riassorbiti i ventotto dipendenti, oggi nello staff della realtà inaugurata ieri.

Il nuovo megastore ‘Risparmio Casa’ di Comacchio propone un vasto assortimento di prodotti per la pulizia della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria, accessori auto. Un’offerta di oltre 25.000 referenze che spazia dai grandi brand dell’industria di marca ad un catalogo con più di 25 marchi propri. Oltre alla struttura di San Giuseppe di Comacchio, ieri è stato inaugurato a Ravenna un altro punto vendita della catena. L’apertura dei due nuovi punti vendita porterà, inoltre, beneficio ai territori grazie anche all’inserimento di circa novanta nuove risorse complessive. Aperture sono state salutate all’insegna della solidarietà verso la popolazione dell’Emilia–Romagna: infatti, a fianco delle comunità, duramente messa alla prova dai recenti eventi meteorologici, presso il punto vendita di Ravenna, Risparmio Casa ha predisposto una raccolta solidale di prodotti a sostegno delle persone che necessitano di aiuto. "Siamo felici di poter annunciare altre due nuove aperture in un’area strategica come l’Emilia-Romagna, e di poter contribuire alla ripresa del territorio con opportunità occupazionali per tutto l’indotto – ha affermato Fabio Tomassini, amministratore delegato di Risparmio Casa –. Ciò rappresenta il modo migliore per dare linfa ad un territorio per il quale esprimiamo solo sentimenti di solidarietà".