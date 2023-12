Risparmio energetico, oltre un milione per la piscina

Il comune di Codigoro spenderà oltre un milione di euro per l’affidamento dei lavori di progettazione, che cominceranno dal prossimo anno, di riqualificazione edilizia ed impiantistica finalizzata all’efficientamento energetico della piscina comunale, in Viale della Resistenza. Gli interventi sono due, uno per una spesa di 700mila euro finalizzato alla sostituzione degli infissi, la sistemazione della vasca interna e della illuminazione nonché la sostituzione di due caldaie. Un altro, per un importo di 338mila euro, destinato alla creazione del cappotto esterno, proprio per aumentare l’efficientamento energetico. Nell’impianto qualche porta in vetro venne spostata dalla tromba d’aria del 2019 e sostenuta da "cristi" in ferro palesando gli oltre 25 anni di vita della struttura. Con la gestione della nuova società, la padovana Swim Project, che la gestirà fino al maggio del prossimo anno, la piscina è stata rilanciata anche grazie alla solita bravura e cortesia del personale presente che promuove ed organizza i tanti corsi. E’ stata ripresa anche l’attività di pallanuoto per i più piccoli ed altre attività ginniche sempre in acqua. L’impianto codigorese dispone di due vasche gemelle una coperta e l’altra scoperta di 400 metri quadri, alle quali si aggiunge un’altra di 100 metri, con una profondità di 60 centimetri, oltre ad un grande parcheggio ed un ampio spazio verde attorno alla piscina all’esterno. Un ambiente nel quale si può praticare nuoto, garantendo per ogni ora sempre uno spazio per quello libero, ginnastica acquatica con metodo dolce e deciso, bicicletta in acqua con orari che coniugano la frequentazione di più piccoli in una vasca e gli adulti in quella grande, ma anche attività fisica in acqua finalizzata al recupero funzionale per coloro che hanno subito traumi o infortuni e attività mirate rivolte a disabili, per migliorare la loro qualità di vita. "Abbiamo sempre detto che crediamo nelle potenzialità del nostro impianto natatorio - afferma il sindaco Alice Sabina Zanardi - lo abbiamo "salvato" in un paio di occasioni ed oggi con questi due progetti, grazie a fondi ministeriali e regionali, vogliamo rilanciarlo ulteriormente anche in vista dell’appalto he faremo il prossimo anno". cla. casta.