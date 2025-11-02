Rispetto al pre-Covid Ferrara soffre. Per la Cgia, tra il 2019 e il 2025 il nostro Pil è calato dello 0,2%

Ferrara chiude la classifica delle province emiliano-romagnole per crescita economica: dal 2019 al 2025 il Pil reale segna un -0,2 per cento, unico valore negativo in regione e tra i peggiori in Italia. È quanto emerge dall’ultima analisi dell’Ufficio studi della CGIA, che fotografa un Paese in ripresa, ma con forti squilibri territoriali. Se la Sicilia guida la graduatoria nazionale con un +10,9 per cento rispetto all’anno pre-pandemia, Ferrara rimane al palo, insieme a poche altre realtà – come Genova, Frosinone e Firenze – che non sono riuscite a recuperare le perdite post-Covid.

L’Emilia-Romagna nel complesso si difende: la crescita del Pil regionale nel periodo 2019-2025 è stimata al +5,6 per cento, un dato superiore alla media del Centro (+3,8) ma inferiore a quello del Mezzogiorno, che segna un +8,1. A trainare la ripartenza sono le province manifatturiere e più dinamiche: Modena vola a +10,6 per cento, Reggio Emilia a +7,1, Parma e Bologna intorno al +5. Ferrara, invece, resta ferma, fanalino di coda in un territorio che pure continua a rappresentare una delle locomotive economiche del Paese.

La fotografia CGIA racconta di una città che non ha ancora ritrovato lo slancio produttivo pre-pandemico. Il settore industriale, storicamente trainante, ha risentito più di altri della crisi energetica e della contrazione della domanda internazionale. L’agricoltura, comparto identitario della provincia, ha dovuto fare i conti con costi in aumento e redditività in calo. E se il turismo regionale ha beneficiato del boom post-Covid, la città estense è rimasta più indietro rispetto ai poli forti di Bologna e della Riviera romagnola.

Il dato del 2025 – una crescita prevista dello 0,1 per cento rispetto al 2024 – conferma una timida stabilità, ma non basta per colmare il gap. Anche sul fronte del Pil pro capite, Ferrara resta distante dai livelli regionali: con un valore medio stimato intorno ai 33mila euro, si posiziona ben al di sotto della media emiliano-romagnola di 44.880 euro per abitante, dietro a province come Bologna (oltre 51mila) e Modena. Il confronto interno alla regione è impietoso: mentre Modena si piazza all’ottavo posto in Italia, Parma e Bologna restano nella fascia alta della classifica nazionale, Ferrara scivola oltre la centesima posizione.

Eppure, il contesto regionale – con una crescita del Pil superiore alla media nazionale (+6,4) e un sistema produttivo tra i più solidi del Paese – dimostra che la ripartenza è possibile. La sfida, per il territorio estense, sarà rilanciare i settori strategici: industria green, logistica, turismo culturale e innovazione. Senza un nuovo impulso, Ferrara rischia di restare ai margini di un’Emilia-Romagna che corre.