Rispetto dell’ambiente e solidarietà. Al memorial Camozzi vincono tutti

Domenica mattina si è svolta la bellissima manifestazione piscatoria, "con circa 50 bambini, accompagnati da genitori, nonni, zii, amici, inclusiva grazie alla collaborazione con Cidas settore disabilità e salute mentale". Lo dice Gianmarco dopo aver contribuito al XI° memorial Gianni Camozzi, organizzata da Gianni Zampieri dall’associazione San Lorenzo di Gradizza che ha visto protagonisti i ragazzi sull’educazione alla pesca ed al rispetto per l’ambiente, infatti il pesce pescato è stato immediatamente, immesso nel suo ambiente naturale e non è mancata anche una sana e buona merenda.

Come ogni hanno la manifestazione si è svolta nel bellissimo parco della famiglia Camozzi, nelle persone della moglie Liliana Zerbinati e del figlio Ludovico che hanno ringraziato tutti i presenti con un ricco buffet e consegnato una bellissima coppa in memoria del loro familiare scomparso da 11 anni.

"Medaglie, coppe e gadget - prosegue Gianmarco Duo - a tutti i partecipanti, perché a vincere oggi è stata solamente la solidarietà, l’inclusione nella voglia di stare tutti insieme, in una bellissima giornata di festa ed un grazie al comune di Copparo, ai Vigili del Fuoco volontari e anche ai militari dell’Arma ed a tutte le associazioni di volontariato". Una bella iniziativa da replicare anche nel prossimo futuro che aggrega famiglie intere con bambini.

cla. casta.